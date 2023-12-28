"صحة الدقهلية" رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات تحسبا لتقلبات الطقس

الدقهلية شريف الديب

وجه الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة في محافظة الدقهلية ، برفع درجة الاستعداد في جميع الأقسام بالمستشفيات بخاصة الاستقبال، والأقسام الحرجة لمواجهة موجة الطقس السيئ التى تضرب البلاد منذ صباح اليوم الخميس.

وشدد مكين على وجود الأطباء في النوبتجية ومضاعفتهم إذا لزم الأمر، ووجود الفرق الإشرافية ومتابعة تقديم الخدمة الطبية للمرضى، وتيسير أى صعوبات.

كما نبه وكيل الوزارة، بضرورة الإبلاغ الفوري عن أي حوادث أو إصابات أو زيادة في أعداد المترددين إثر تلك التغيرات، والتأكيد على كفاية الأرصدة من الأدوية ومخزون الأكسجين، والمستلزمات وبنوك الدم.

فى إطار تعليمات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة وتعليمات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية باتخاذ كافة إجراءات الحيطة والحذر حفاظًا على سلامة المواطنين.