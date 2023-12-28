زراعة 81 ألف فدان من محصول البنجر فى محافظة الشرقية

محافظة الشرقية من المحافظات الرائدة فى زراعة محصول بنجر السكر على مستوى الجمهورية، وتحتل المركز الثانى فى إنتاجه وتوريده ويوجد بالمحافظة مصنع لإنتاج سكر البنجر بأعلى معايير الجودة، والذي يتم تصديره خارج البلاد جانب الاستهلاك المحلي، ويعد البنجر من المحاصيل الشتوية العامة ذات الربح للفلاح الشرقاوى.

وقال المهندس "حسين طلعت" وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الشرقية، لـ"اليوم السابع"، إنه تمت زراعة 81 ألف فدان من محصول البنجر الذى يعد من المحاصيل الشتوية العامة ذات الربح للفلاح الشرقاوى، وذلك من إجمالى 87 ألف فدان المستهدف زراعته هذا العام، ومن المتوقع ان يصل المستهدف إلى 90 الف فدان، وذلك بسبب الزراعة التعاقدية.

وأشار إلى أن زراعة محصول البنجر تبدأ فى أوائل أكتوبر وتستمر حتى منتصف نوفمبر، وتتركز فى مراكز الشمال منشأة أبو عمر والحسينية وصان الحجر وفاقوس، حيث يتم تجهيز الأرض بالحرث و التنعيم والتسوية ثم نثر سماد السوبر فوسفات (200 كجم/ف) وتقسيم الأرض القنى والبتون بالتبادل بحيث لا يزيد طول الخط عن 10 أمتار لإحكام عملية الرى. وتتم الزراعة فى الثلث العلوى من الخط فى جور على أبعاد 20 سم بين الجور مع وضع 2-3 بذور بالجورة على عمق 1- 2 سم ثم الرى على البارد مع ضرورة تشبع رأس الخط بالمياه. وتجرى ريه المحاياة بعد أسبوع من الزراعة ويستكمل الإنبات بعد 15-20 يوماً ثم يجرى الترقيع ببذور منقوعة في الماء أو بشتلات سبق زراعتها فى أصص ورقية وقت زراعة الحقل.

يذكر أن زراعة بنجر السكر بالمحافظة بدأت عام 1995 بزراعة 40 فدانا فقط، ثم انتشرت زراعته وتزايدت عاما بعد عاما حتى تخطت الـ 80 ألف فدان، وتكثر زراعته فى مراكز الصالحية الجديدة وصان الحجر والحسينية ومنشأة أبو عمر وأولاد صقر وكفر صقر وفاقوس، ويرجع التهافت على زراعة محصول بنجر السكر لم يأت من فراغ، بل للتيسيرات التى تقدمها مديرية الزراعة، وشركات إنتاج السكر للمزاعين، حيث يتم تسليمهم التقاوى المنتقاة التى تحقق إنتاجية عالية تصل إلى 30 طن للفدان، كما يتم خفض تكلفة تسوية الأراضي بالليزر، كما تعقد الشركات عقودا معهم لاستلام إنتاجهم من الحقول بأسعار متميزة طبقا لبند السكر ونسبة النظافة.