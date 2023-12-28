زراعة الوادى الجديد: عقد ندوة حقلية عن سوسة النخيل الحمراء في مدينة موط

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

أعلنت مديرية الزراعة بالوادى الجديد عن تنفيذ عدة ندوات علي مستوي المحافظة ضمن جهود مبادرة مكافحة سوسة النخيل الحمراء وتدعيم صندوق مكافحة النخيل، واهتمام المحافظة وتضافر الجهود للمكافحة المتكاملة لسوسة النخيل الحمراء للحفاظ علي المحصول الاستراتيجي للمحافظة وتوعية المزارعين حيث تم عقد ندوة حقلية بموط عن سوسة النخيل الحمراء بحضور الدكتور يوسف دياب مدير محطة التجارب الزراعية والمعمل المركزي للنخيل و الدكتور نبيل حنفي مستشار المحافظ لسوسة النخيل الحمراء وعدد من المزارعيين.

وافتتح الدكتور نبيل حنفى الندوة منوها لما تقوم به المحافظة من الاهتمام بالنخيل ومبادرة مكافحة سوسة النخيل وتنفيد العديد من الندوات وتكوين فريق للمكافحة والحقن بكل قرية كما تحدث مهيبا بالجميع الاهتمام بالنخيل ونظافة والرش الوقائي والابلاغ الفوري عند وجود اي اصابة وتكاتف الجهود والشباب لمواجهة سوسة النخيل.

وتحدث الدكتور يوسف دياب عن الاهمية الاقتصادية لسوسة النخيل الحمراء وطبيعة الاصابة بهذه الآفة ومدي انتشارها فى محافظة الوادي الجديد، وكيفية الاهتمام بالعمليات الزراعية والفنية وتنفيذها بطريقة صحيحة لان ذلك يساعد على زيادة الإنتاجية والوقاية من الإصابة بسوسة النخيل، ومظاهر الاصابة بسوسة النخيل الحمراء، وكيفية التعريف علي الحشرة وسلوكها ، ودور ة الحياة والتعرف علي جميع أطوارها من ( بيضة ويرقة وعذرة وحشرة كاملة) وسلوكها فى الطيران والتغذية وكيفية العلاج من الاصابة.