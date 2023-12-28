روسيا تعيد فتح سفارتها ببوركينا فاسو بعد إغلاقها فى 1992

أ ش أ

أعلنت وزارة الخارجية في بوركينا فاسو، أن روسيا ستعيد فتح سفارتها في العاصمة واجادوجو اليوم الخميس، وذلك بعد إغلاقها عام 1992.

وذكرت وزارة الخارجية البوركينابية - في بيان نقله راديو "فرنسا الدولي" اليوم - "أن روسيا ستعيد فتح سفارتها رسميا اليوم الخميس في العاصمة واجادوجو".

ومن جانبه، صرح أليكسي سالتيكوف سفير روسيا لدى كوت ديفوار المعتمد لدى بوركينا فاسو بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيعين سفيرا جديدا في واجادوجو.. موضحا أن التعاون الثنائي بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية لم يتوقف أبدا.