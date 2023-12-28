اليوم السابع
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الخميس، 28 ديسمبر 2023 02:47 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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روسيا: إطلاق سراح معظم الروس المحتجزين فى غزة

الخميس، 28 ديسمبر 2023 02:20 م
روسيا: إطلاق سراح معظم الروس المحتجزين فى غزة وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف
أ ش أ

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أعلن مدير مركز إدارة الأزمات بوزارة الخارجية الروسية يوري جورلاتش اليوم الخميس أن روسيا نجحت في إنقاذ معظم المواطنين الروس المحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية، مؤكدا على مواصلة العمل .


وقال جورلاتش - في مؤتمر صحفي نقلته وكالة أنباء تاس الروسية - " هناك جانب آخر عملنا عليه مع نظرائنا الإسرائيليين، وهو إطلاق سراح المحتجزين الروس، والأشخاص الذين يحملون الجنسية الروسية.. عملنا بجد بهذا الأمر وتمكنا من تحرير معظمهم؛ ونتوقع أن يستمر هذا العمل".


وأضاف " تعلمون أن الوضع في المنطقة ليس سهلا ... والانسحاب الآمن لمحتجزينا مهمة يتعين علينا حلها بعناية فائقة وبطريقة متوازنة .







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