رئيس مياه المنوفية: استمرار شفط تجمعات الأمطار ليلاً بانحاء المحافظة

المنوفية - محمد فتحى

أعلن المهندس محمد نجيب صالح رئيس شركه مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفيه استمرار أعمال شفط تجمعات مياه الامطار عقب تعرض المحافظة لموجة من الطقس السيء منذ الساعات الأولي من صباح اليوم .

وقال: تواصل شركة مياه المنوفية أعمال شفط تجمعات مياه الامطار منذ صباح اليوم حتى الآن اذ تم الدفع بالفرق والمعدات اللازمة لرفع تجمعات مياه الأمطار بالشوارع والميادين والانفاق للتأكد من انتظام عمليات إزالة أي تجمعات للمياه لضمان عدم إعاقة الأمطار للحركة المرورية لتلافى مشاكل زيادة المياة المتراكمة.

وذكر، تتمركز معدات الشركة بمختلف شوارع المحافظة على مدار اليوم لكسح مياه الأمطار وتسليك بالوعات الصرف للتأكد من تصريفها للمياه أولاً بأول لمنع تراكمها بالشوارع وفتح الطريق أمام حركة السيارات وعبور المواطنين.

وأكد، أن الشركة تتلقى أى بلاغات بأماكن تجمع الأمطار للتحرك فورا لشفطها وكسحها وذلك عن طريق الاتصال بالخط الساخن ١٢٥ من اى تليفون ارضي او محمول .