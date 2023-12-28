رئيس جمهورية دونيتسك يعلق على حكم صادر عن محكمة أوكرانية بسجنه 15 عاما

وكالات

علق رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشيلين على الحكم الذي أصدرته المحكمة الأوكرانية غيابيا والذي يقضي بسجنه لمدة 15 عاما.

وقال بوشلين تعليقا على الحكم الصادر ضده إن "مكتب المدعي العام المعادي" يعترف من خلال هذه الخطوة بأن السلطات الأوكرانية هي من أتاح الفرصة لسكان دونباس لاختيار العودة للوطن الأم خلال الاستفتاء، "ولقد فعلنا ذلك، وهذا جيد".

وأصدرت محكمة في أوكرانيا الأربعاء حكما غيابيا على رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية بالسجن لمدة 15 عاما.

وأوضحت المحكمة أن التهمة وجهت له على خلفية أمره بإجراء استفتاء على انضمام الجمهورية إلى روسيا.