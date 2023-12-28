رئيس الحكومة الإيطالية تؤجل مؤتمرا صحفيا للمرة الثانية بسبب الإنفلونزا

فاطمة شوقى

ألغت رئيس حكومة إيطاليا، جورجيا ميلونى، المؤتمر الصحفى التقليدي الذى يتم عقده نهاية العام، وذلك للمرة الثانية، حيث إنها لا تزال مصابة بالإنفلونزا، ومن المتوقع أن يتم في 4 يناير، لأول مرة ، حيث لم يحدث ذلك من قبل.

وأشارت صحيفة الجورنال الإيطالية إلى أن ميلونى تعانى منذ 11 يوما من الإصابة بأنفلونزا سيئة للغاية، ولم تلتق بالصحفيين في قاعة مونتيسيتوريو، ومن المتوقع أن يتم عقد المؤتمر في 4 يناير الساعة 11 صباحا بالاتفاق مع نقابة الصحفيين .

وأشارت الصحيفة إلى أن ميلونى تعانى من مشكلة في الأذن، مما اضطرها إلى المكوث بالمنزل، حيث تم تشخيصها بأنها "متلازمة الأذن الحجرية" وقامت بالعديد من التحاليل وتتلقى الأدوية اللازمة.