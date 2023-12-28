اليوم السابع
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الخميس، 28 ديسمبر 2023 05:20 م
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رئيس الحكومة الإيطالية تؤجل مؤتمرا صحفيا للمرة الثانية بسبب الإنفلونزا

الخميس، 28 ديسمبر 2023 03:46 م
رئيس الحكومة الإيطالية تؤجل مؤتمرا صحفيا للمرة الثانية بسبب الإنفلونزا جورجيا ميلونى رئيس حكومة إيطاليا
فاطمة شوقى

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ألغت رئيس حكومة إيطاليا، جورجيا ميلونى، المؤتمر الصحفى التقليدي الذى يتم عقده نهاية العام، وذلك للمرة الثانية، حيث إنها لا تزال مصابة بالإنفلونزا، ومن المتوقع أن يتم في 4 يناير، لأول مرة ، حيث لم يحدث ذلك من قبل.

وأشارت صحيفة الجورنال الإيطالية إلى أن ميلونى تعانى منذ 11 يوما من الإصابة بأنفلونزا سيئة للغاية، ولم تلتق بالصحفيين في قاعة مونتيسيتوريو، ومن المتوقع أن يتم عقد المؤتمر في 4 يناير الساعة 11 صباحا بالاتفاق مع نقابة الصحفيين .

وأشارت الصحيفة إلى أن ميلونى تعانى من مشكلة في الأذن، مما اضطرها إلى المكوث بالمنزل، حيث تم تشخيصها بأنها "متلازمة الأذن الحجرية" وقامت بالعديد من التحاليل وتتلقى الأدوية اللازمة.







إيطاليا

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الانفلونزا

رئيسة حكومة إيطاليا




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