ختام دورة استخدام صور الأقمار الصناعية لترشيد المياه بالدقهلية

الدقهلية شريف الديب

اختتمت اليوم المرحلة الثانية من الدورة التدريبية لنظم المعلومات الجغرافية، والتى عقدت من الاثنين الماضي تحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة و استصلاح الاراضى ، ورعاية الدكتور طارق صلاح سالم وكيل وزارة الزراعة بالدقهلية، والتى أقيمت بديوان مديرية الزراعة بالدقهلية، بالتعاون مع الـ GIZ لتنظيم وترشيد استخدام الموارد المائية بالتكنولوجيا الحديثة و التدريب، على برامج جوجل ايرث و sw maps و أجهزة تحديد المواقع GPS و Q gis

تم تدريب مجموعة من مهندسي الادارات الزراعية على استخدام صور الأقمار الصناعية الحديثة، و تحديد الأحواض الزراعية والترع المغذية لها، و منها يمكن حساب و تحديد كمية المياه المطلوبة و الإحتياج المائى وترشيد المياه المستخدمة فى الزراعة والتدريب على كيفية رسم الخرائط و ادخال بيانات الأحواض الزراعية و الترع و بيانات الجمعيات الزراعية و أيضا تحليل البيانات الجغرافية للوصول لإجمالى الأراضى المنزرعة بدقة عالية و بالتالى يمكن حساب الإحتياج المائى مما يسهل معه تحديد الطلب على المياه وقد حضر من جانب المشروع المهندس محمد على GIZ والدكتورة عبير أبو المجد منسق المشروع وو،حدة تطوير الري الحقلي منسق الشمروع ا هدير محمد

قام بالمحاضرة الدكتور زكريا يحيى استشارى شركة AFC&NSCE والمهندس محمد عبد الرحمن مساعد خبير وبإشراف من مديرية الزراعة المهندس زكريا عبد المنعم زكريا مدير المكتب الفني و الدكتورة رغدة محمد فتحتى المكتب الفنى.

وكلف الدكتور طارق صلاح سالم المنهدس زكريا عبد المنعم بمتابعة المتدربين لرفع كفاءة لعاملين بالإدارات وتسليم شهادات المتدربين.