ختام امتحانات النقل للابتدائى والإعدادى بالمعاهد الأزهرية فى مطروح

مطروح – حسن مشالي

اختتمت امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل الابتدائي والإعدادي، اليوم الخميس، وسط متابعات مكثفة من قيادات الأزهر بمحافظة مطروح ، ومن المقرر أن تبدأ يوم السبت المقبل، امتحانات النقل بالمرحلة الثانوية الأزهرية.

وتابع الشيخ عبد العظيم سالم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، سير امتحانات النقل بلجنة معهد بنين مطروح النموذجي، للاطمئنان على حسن الأداء، والالتزام بالقواعد المنظمة للامتحانات، موجها بتوفير البيئة المناسبة للطلاب، لأداء الامتحانات بكل سهولة ويسر، مشددًا على فرض الانضباط، وإنهاء أعمال التصحيح والرصد بكل شفافية دون تأجيل.

يذكر أن طلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائي، أدوا امتحانات اليوم الختامي في مادتي العلوم والمهارات المهنية، بينما أدى طلاب الصفين الأول والثاني الإعدادي، الامتحان في مادتي اللغة الإنجليزية والتربية الفنية، فيما تبدأ امتحانات النقل لمرحلة الثانوي الأزهري، للقسمين العلمي والأدبي، اعتبارًا من السبت الموافق 30/12/2023.