حياة كريمة بالشرقية.. قافلة بيطرية مجانية بقرية نزلة العزازى

الشرقية - إيمان مهنى

شاركت مديرية الطب البيطري بالشرقية ، جامعة الزقازيق في قافلة طبية بيطرية توعوية وقائية مجانية بقرية نزلة العزازي التابعة لمركز ومدينة أبو حماد، ضمن مبادرة حياة كريمة.

وقال الدكتور إبراهيم محمد متولي وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، إن إدارة أبو حماد البيطرية قامت بالإشتراك مع جامعة الزقازيق وبالتعاون مع القطاع الخدمي بالمحافظة بتنظيم قافلة طبية بيطرية توعوية وقائية مجانية بقرية نزلة العزازى التابعة لمركز ومدينة أبو حماد وتوابعها، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية تنمية الريف المصري، وذلك بحضور كلا من مدير و رؤساء أقسام الرعاية والعلاج والإرشاد والابيدميولوجى بإدارة ابوحماد البيطرية وكبار المربين بالقرية وتم من خلالها تقديم كافة الخدمات البيطرية لتخفيف العبء على كاهل المواطنين.

وأشار مدير مديرية الطب البيطري إلى أن القافلة قامت برش (250) رأس ماشية لمكافحة الطفيليات الخارجية و تجريع (200) رأس أغنام لمكافحة الطفيليات الداخلية وتم عمل مسح تناسيلى بالكشف بالسونار

وأضاف مدير المديرية، أنه تم عقد ندوتين وعدد من اللقاءات الإرشادية لزيادة الوعي لدى المربيين والتوعية بأهمية التأمين على الماشية والتحسين الوراثي لسلالات الماشية ( أبقار – جاموس ) و مشروع تمويل شراء عجلات عشار ثنائية الغرض عالية الإنتاجية وأهمية التحصين للوقاية من الأمراض الوبائية الخطيرة والمشروع القومي لإنشاء وتطوير مراكز تجميع الألبان ومشروع تسمين عجول البتلو و مشروع تمويل شراء عجلات عشار ثنائية الغرض عالية الإنتاجية وأهمية التحصين للوقاية من الأمراض الوبائية الخطيرة والمشروع القومي لإنشاء وتطوير مراكز تجميع الألبان ومشروع تسمين عجول البتلو ومشروع تحصين الثروة الداجنة ضد مرض انفلونزا الطيور كما تم مناقشة وعرض المشروعات والخدمات والحملات المقدمة من مديرية الطب البيطري وكيفية الحصول عليها للحفاظ والنهوض بالثروة الحيوانية والداجنة.