حملات مكثفة لرفع تراكمات مياه الأمطار بشوارع رأس البر.. صور

دمياط - هيثم مراد

قام وليد الشهاوي رئيس مجلس مدينة رأس البر، بشن حملات مكثفة لرفع تراكمات المياه الناتجة عن تساقط الأمطار والتي تشهدها المحافظة هذه الأثناء، وذلك بالتنسيق مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة.

وشهدت شوارع المدينة، حملات مكثفة لتطهير بالوعات تصريف مياه الأمطار، إضافة إلي رفع تراكمات المياه من شوراع المدينة، فضلا عن استمرار العمل لإقامة السواتر الترابية بطول الشاطئ لحماية المنشآت السياحية المطلة على الشاطئ مباشرة.

ومن جانبه أكد وليد الشهاوى رئيس مجلس مدينة رأس البر، أنه قد تم إعداد غرفة عمليات لمتابعة موجة الطقس السيئ التي تشهدها المحافظة هذه الأثناء، مشيرا إلي استمرار العمل وفق الخطة الموضوعة لحماية المنشآت المطلة على الشواطئ من خلال السواتر الترابية، مضيفا أن هناك متابعة دورية من قبل الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بشأن استعدادات المدينة لاستقبال نوات الأمطار المحتملة، موضحا استمرار تلك الحملات بشكل مستمر حتي انتهاء نوة الأمطار الحالية.

وفي سياق متصل أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، تطبيق حالة الطوارئ تزامنا مع استقبال نوات الأمطار المحتملة، وتضمنت خطة المحافظة تكثيف حملات تطهير بالوعات تصريف مياه الأمطار، كما شهدت مدن المحافظة استمرار حملات صيانة أعمدة الإنارة بالشوارع الرئيسية، إضافة إلي انتشار معدات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بشوارع المحافظة والميادين العامة للتعامل الفوري مع تراكمات مياه الأمطار.

ويسود طقس متقلب اليوم على مدن دمياط، يصحبه سرعة في الرياح وانخفاض طفيف في درجات الحرارة، إضافة إلي وجود سحب كثيفة منذ الساعات الأولى من الصباح.