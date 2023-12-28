حملات تفتيشية مفاجأة على مخابز بلبيس بالشرقية

حررت مديرية التموين بالشرقية ، 22 مخالفة تموينية للمخابز بقري مركز بلبيس، وأربعة محاضر عدم الإعلان عن الأسعار وحيازة سلع مجهولة المصدر، بحملة تفتيشية ورقابية مفاجئة على المخابز والمحال التجارية للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية.

وشنت إدارة تموين بلبيس حملات تفتيشية ورقابية مفاجئة على المخابز البلدية للتأكد من جودة الرغيف البلدي المدعم ووصول الدعم لمستحقيه، وأسفرت تلك الحملات عن تحرير (22) محضر إثبات حالة ضد أصحاب المخابز البلدية المخالفة وجاءت بياناتها على النحو التالي: تحرير (5) محاضر إثبات حالة ضد أصحاب المخابز المخالفة لانتاج خبز ناقص الوزن بناحية عرب العوايضه، ميت حبيب الزوامل ، البحلاق ، تحرير (8) محاضر إثبات حاله ضد أصحاب المخابز المخالفه لانتاج خبز غير مطابق للمواصفات القياسية بناحية عزبة فريد الوسطي، الزوامل، وتحرير (9) محاضر إثبات حالة ضد أصحاب المخابز المخالفة لعدم نظافة أدوات العجين بناحية الزوامل.

وكذلك تحرير محضر رقم (25671) جنح مركز شرطة بلبيس ضد صاحب محل مواد غذائية بناحية أنشاص الرمل، وتم التحفظ على (10) كراتين مكرونة بإجمالي وزن 70 كجم بدون فواتير، كما حررت الحملة 3 محاضر عدم الإعلان عن الأسعار لجمعيتي ومحل آخر فى مدينة بلبيس.