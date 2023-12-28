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حبس عاطل 4 أيام لاتهامه بممارسة الدجل والشعوذة عبر الإنترنت

الخميس، 28 ديسمبر 2023 10:28 ص
حبس عاطل 4 أيام لاتهامه بممارسة الدجل والشعوذة عبر الإنترنت حبس - أرشيفية
كتب أحمد إسماعيل

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قررت النيابة العامة بالجيزة حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بالنصب على المواطنين عبر موقع "فيس بوك" والإستيلاء على أموالهم بزعم العلاج بإستخدام أساليب الدجل والسحر.
 
وطلبت النيابة العامه بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود قائع أخرى مماثلة من عدمه 
 
كشفت التحقيقات أن المتهم قام بإدارة صفحته على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" ، والإعلان من خلالها عن قدرته  على العلاج عن طريق أعمال السحر والدجل نظير مبلغ مالى.
 
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال تواجده بمنطقة الدقى بالجيزة، وبحوزته هاتف محمول مُحمل عليه الرسائل والمحادثات الدالة على نشاطه الإجرامى، والأدوات المستخدمة فى ممارسة نشاطه الإجرامى.
 
 أقرا المتهم أمام جهات التحقيق بالنصب والإحتيال على المواطنين عن طريق ممارسة أعمال الدجل والسحر نظير مبلغ مالى وذلك من خلال صفحته على موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك.
 
 
 






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