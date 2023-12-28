حالة الطقس فى القاهرة غدًا.. طقس معتدل نهارًا بارد ليلا وأمطار خفيفة

كتب: محمود راغب

فى ظل الأجواء الباردة حاليا، يتسائل دائما الكثير من المواطنين عن تطورات حالة الطقس في القاهرة الكبرى والمحافظات، وإلى متى ستستمر هذه الموجه من الصقيع؟، حيث كشفت خريطة التنبؤات الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس فى القاهرة الكبرى غدا الجمعة 29 ديسمبر 2023.

وأوضحت خريطة التنبؤات أنه من المتوقع أن تشهد القاهرة الكبرى غدا الجمعة طقس معتدل نهاراً بارد ليلا، كما تشهد شبورة مائية كثيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية قد تصل لحد الضباب على بعض المناطق خاصة على الطرق القريبة من نهر النيل والمسطحات المائية.

وبالنسبة لفرص الأمطار غدا الجمعة بالقاهرة الكبرى، فمن المتوقع أن يشهد سقوط أمطار خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى بنسبة حدوث (20% تقريبا) على فترات متقطعة.

وبالنسبة لـ درجات الحرارة غدا الجمعة: القاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 15، والجيزة العظمى 22 درجة والصغرى 15، والقليوبية العظمى 22 درجة والصغرى 15.