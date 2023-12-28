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جيش الاحتلال: إصابة 921 عسكريا منذ بدء العملية البرية فى غزة

الخميس، 28 ديسمبر 2023 01:26 م
جيش الاحتلال: إصابة 921 عسكريا منذ بدء العملية البرية فى غزة جيش الاحتلال
كتب محمد عبد المجيد

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أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي قبل قليل، عن إصابة 921 عسكريا منذ بدء العملية البرية بقطاع غزة، مشيرا إلى وقوع 49 عسكريا بمعارك غزة خلال الساعات الـ 24 الماضية، جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية من خبر عاجل.
 
ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، لليوم الـ 82 على التوالي، مُخلفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء، فيما لا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، وذلك في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.
 
وتشن قوات الاحتلال، منذ 7 أكتوبر الماضي، حربًا مدمرة على قطاع غزة، ما أدى حتى الآن إلى أكثر من 80 ألفًا ما بين شهيد ومفقود وجريح، 70% منهم من الأطفال والنساء، فضلًا عن تدمير مئات آلاف الوحدات السكنية والتهجير القسرى لنحو 2 مليون نسمة من الشمال إلى الجنوب.
 






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