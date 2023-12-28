اليوم السابع
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جامعة القاهرة تمنح النائب العام السابق وسام التميز

الخميس، 28 ديسمبر 2023 12:19 م
جامعة القاهرة تمنح النائب العام السابق وسام التميز تكريم النائب العام السابق
كتب إيهاب المهندس

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منحت جامعة القاهرة أمس الأربعاء، المستشار حماده الصاوي رئيس محكمة الجنايات، والنائب العام السابق وسام التميز خلال حفل عيد العلم الثامن عشر، وذلك في مجال القانون والعمل النيابي لعام 2023.
 
جاء التكريم تقديرًا لدوره البارز في الارتقاء بأداء النيابة العامة طوال فترة توليه منصب النائب العام، وجهوده في ضبط أداء المجتمع والتصدي للحوادث والظواهر الناشئة عليه، وتحقيق الانضباط المجتمعي، وما قدمه من تطوير كبير سيبقى إسهامًا تاريخيًا في مسيرة النيابة العامة المصرية وعلامة بارزة في معالجة الظواهر المجتمعية والحفاظ على الروح المصرية وقيمها الحضارية.
 
تكريم النائب العام
تكريم النائب العام

جامعة القاهرة تمنح وسام التميز للمستشار حمادة الصاوى
جامعة القاهرة تمنح وسام التميز للمستشار حمادة الصاوى

منح وسام التميز للنائب العام السابق
منح وسام التميز للنائب العام السابق

 







جامعة القاهرة

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وسام التميز

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المستشار حماده الصاوي

تكريم النائب العام




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