"ثقافة الأقصر" تنظم احتفالية بعنوان "رمز من رموز القرية" فى "البغدادى"

الأقصر – أحمد مرعى

نظمت الإدارة العامة لثقافة القرية بفرع ثقافة الأقصر ، التابعة لإدارة الدراسات والبحوث برئاسة الدكتورة حنان موسى، احتفالية بقرية البغدادي بعنوان "رمز من رموز القرية"، وذلك ضمن البرامج الثقافية والفنية للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيونى، واستمرار لأنشطة إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحي.

وبدأت الاحتفالية بقراءة القرآن الكريم للشيخ الدرديري، ثم تناول الشيخ محمد عبده محاضرة بعنوان "رموز بلدنا"، وتحدث عن المناصب التي شغلها الشيخ عبدالله صالح مدير عام العلوم الشرعية والعربية بمنطقة الأقصر الأزهرية، والإسهامات العملية والمجتمعية للشيخ، كما قدمت حياة عبد الرحيم أخصائى نفسى وتخاطب لذوى القدرات الخاصة محاضرة بعنوان "تنمية القرية المصرية" وتحدثت خلالها عن التدخلات الاجتماعية وتوفير سكن كريم والقضاء على الأمية وتطوير التعليم ودور البرنامج القومي لتنمية وتطوير القرى المصرية.

فيما أعدت ورشة فنون تشكيلية رسم على الوجه ورسم حر نفذتها مشيرة محمد ونفيسة عبد الرحيم، بجانب ذلك أعدت أمسية شعرية للشاعر على حسان وألقى قصيدة بعنوان"عذرا يا أقصى"، والشاعر سيد صدقى قصيدة بعنوان "صلوا على خير الأنام محمدا"، وأعد عرض إنشاد دينى للمنشد والشاعر يحيى بحر، وفى نهاية الحفل تم تكريم فضيلة الشيخ عبد الله صالح أحمد رضوان.

وعقد قصر ثقافة الطفل محاضرة بعنوان "أنواع الإعاقات" تحدثت خلالها إيفون إيليا مسئولة القصر، عن مفهوم الإعاقة وأنواعها، وأسباب كل أنواع الاعاقات، وجهود الدولة لرعاية الأفراد ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى ذلك أعدت ورشة حكي بعنوان "قلعة صلاح الدين" سردتها هيام أحمد، وعقد قصر ثقافة حاجر العديسات محاضرة بعنوان "الأطفال ووسائل التواصل الاجتماعي" أوضح خلالها وليد الضوي مسؤول الفرع، ماهي وسائل التواصل الاجتماعي وأهميتها، والآثار السلبية لوسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال، ودور الأسرة في الحد من الآثار السلبية لهذه الوسائل، بجانب ذلك عقد قصر ثقافة الطارف محاضرة بعنوان "الزراعات المنزلية " تحدث حسن رفاعي مسئول القصر، عن الزراعات المنزلية، وعملية التسميد وكيفية وضع السماد، كما أعد القصر ورشة حكي بعنوان "دور الثقافة في التنشئة" ألقاها محمد علي متناولا تعريف الثقافة، واهتمام وزارة الثقافة بالصغار وآثار الثقافة على بناء المجتمع.