توقيع الكشف المجانى على (2682) مواطن بالقوافل الطبية فى أسوان

نظمت مديرية الشئون الصحية بأسوان، قافلة طبية للكشف المجاني في قرية الحجازية مركز دراو وقرية البصيلية بمركز إدفو غرب، واستمرت أعمال القافلة لمدة يومين في كل قرية.
وتأتي تلك القوافل تحت رعاية اللواء أشرف عطية محافظ أسوان والدكتورة حنان أنور وكيل وزارة الصحة بأسوان.
وأوضح الدكتور طارق صبح منسق القوافل العلاجية المتنقلة بمديرية الصحة بأسوان في تصريحات صحفية، أن مجهودات تلك القوافل ساهمت في الكشف الطبي على 2682 مواطنا ، كما ضمت القافلة عدة خدمات علاجية للمواطنين في عدد من التخصصات الطبية، بالإضافة لعمل التحاليل الطبية ، وعقد ندوات توعية للأهالي.
وتأتي تلك القوافل ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة"، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية
من ناحية أخري، كان قد تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان جهود تنظيم القوافل الطبية والعلاجية المجانية للمواطنين من البسطاء والأسر الأكثر إحتياجاً فى المناطق النائية ، وخاصة داخل القرى المدرجة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة".
وفى هذا الإطار قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة سيد مدنى ومديرية الشئون الصحية بقيادة الدكتورة حنان أنور بتنظيم قافلة طبية على مدار يومين إستهدفت أهالى قروى أبو الريش وذلك داخل جمعية تنمية المجتمع بإشراف من محمود بهاء نائب رئيس المدينة ، وشملت القافلة التخصصات الطبية المتعددة فى أقسام العظام والباطنة والأطفال والنساء والتوليد والجلدية والمسالك البولية والجراحة والأسنان.
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