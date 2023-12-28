توقيع الكشف المجانى على (2682) مواطن بالقوافل الطبية فى أسوان

أسوان- صلاح المسن

نظمت مديرية الشئون الصحية بأسوان ، قافلة طبية للكشف المجاني في قرية الحجازية مركز دراو وقرية البصيلية بمركز إدفو غرب، واستمرت أعمال القافلة لمدة يومين في كل قرية.

وتأتي تلك القوافل تحت رعاية اللواء أشرف عطية محافظ أسوان والدكتورة حنان أنور وكيل وزارة الصحة بأسوان.

وأوضح الدكتور طارق صبح منسق القوافل العلاجية المتنقلة بمديرية الصحة بأسوان في تصريحات صحفية، أن مجهودات تلك القوافل ساهمت في الكشف الطبي على 2682 مواطنا ، كما ضمت القافلة عدة خدمات علاجية للمواطنين في عدد من التخصصات الطبية، بالإضافة لعمل التحاليل الطبية ، وعقد ندوات توعية للأهالي.

وتأتي تلك القوافل ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة"، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية