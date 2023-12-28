تكليف 3 مديرين جدد بمديرية الشؤون الصحية فى دمياط

دمياط معتز الشربيني

أصدر الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط، ثلاثة قرارات بتكليف كل من: أميرة مطاوع مديرا لمستشفى الجلدية بدمياط، زكي المنزلاوي مديرا لمستشفى الروضة المركزي، حازم عز الرجال مديرا لإدارة الملاريا.

يأتي ذلك في إطار خطة مديرية الصحة للارتقاء بالمنظومة الصحية في دمياط وبعد موافقة الدكتورة منال عوض محافظ دمياط.