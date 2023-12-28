تكليف 3 مديرين جدد بمديرية الشؤون الصحية فى دمياط

أصدر الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط، ثلاثة قرارات بتكليف كل من: أميرة مطاوع مديرا لمستشفى الجلدية بدمياط، زكي المنزلاوي مديرا لمستشفى الروضة المركزي، حازم عز الرجال مديرا لإدارة الملاريا.
يأتي ذلك في إطار خطة مديرية الصحة للارتقاء بالمنظومة الصحية في دمياط وبعد موافقة الدكتورة منال عوض محافظ دمياط.
يذكر أن مديرية الصحة بدمياط شهدت برئاسة الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة، تنفيذ العديد من المشروعات والمبادرات خلال عام 2023، حيث بلغ إجمالى المشروعات الجارى تنفيذها حاليا 9 مشروعات، لتطوير مستشفيات ورفع كفاءة أقسام بالمستشفيات بقيمة تقديرية مليار و320 مليون جنيه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة