تقديم الخدمات الطبية لـ 113 مريضاً بقافلة الأورمان بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

شهدت مستشفى جامعة كفر الشيخ، قافلة طبية، بتوجيهات اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ برئاسة، عادل درغام، مدير جمعية الأورمان، تضم جميع التخصصات بمستشفى كفر الشيخ الجامعى، لإجراء الفحوصات وصرف العلاج بالمجان لـ 113 شخصا من أبناء محافظة كفر الشيخ.

قال محافظ كفرالشيخ، إن جمعية الأورمان قامت بتنظيم قافلة طبية، بمستشفى كفر الشيخ الجامعى، لإجراء الكشف والتحاليل الطبية، والأشعة، وصرف العلاج بالمجان لـ 113 شخص ، مؤكداً على اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة واتباع أساليب مكافحة العدوي، والتأكيد على أعمال التطهير والتعقيم بجميع العيادات بالقافلة الطبية، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية، مشيداً بجهود جامعة كفرالشيخ، برئاسة الدكتور عبدالرازق دسوقى، وما يقدمه من دعم في مختلف التخصصات بمستشفى كفر الشيخ الجامعى، فضلاً عن جهود جمعية الأورمان، في دعم الأسر الأولى بالرعاية، تحت مظلة التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموي.

وأشارت الدكتورة ماجدة جلالة، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ إلى أن تنظيم القافلة استهدفت المراكز والقري، بالتعاون والتنسيق مع المستشفى الجامعى بكفر الشيخ واستهدفت الأسر الأولى بالرعاية.

قال عادل درغام، مدير جمعية الأورمان، القرى المستهدفة، قرية سنديون والعزبة الكبيرة مركز فوه، وقريه شباس الشهداء والعزبة البيضاء وعزبة البرنس مركز دسوق، وقرية حامول السعيد، والعزبة السمرا، بمركز الحامول، مؤكداً أن جمعية الأورمان قامت بإجراء جميع الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية بالمجان بالمستشفى الجامعى بكفر الشيخ، وتحملت جمعية نقل المرضى ذهاباً وإياباً.