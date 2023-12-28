تعليم الأقصر تنهى جداول امتحانات الصفوف الابتدائية والإعدادية والمهنية

الأقصر – أحمد مرعى

انهت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر ، بقيادة الدكتور صبرى غانم وكيل الوزارة، لامتحانات نصف العام الدراسي 2023/2024، حيث تم وضع جداول الإمتحانات لعدد من الصفوف الدراسية وهى الابتدائية والاعدادية والمهني، والتى ستبدأ من 3 يناير المقبل وحتى نهاية الشهر للصفوف المختلفة.

وكان قد اجتمع الدكتور صبري خالد عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، مع موجهي المواد لاستعراض ومناقشة آليات وضع الامتحان للمواد وتوضيح مواصفات الورقة الامتحانية، وذلك بحضور صفوت جارح عبد العظيم وكيل المديرية، وهشام عبد الستار محمود مدير عام الشئون التنفيذية والخدمات، وإيمان عبد العال الحداد مدير عام التعليم العام.

وخلال الإجتماع أكد الدكتور صبري خالد عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، على ضرورة الالتزام بمواصفات الورقة الإمتحانية، وتطبيق الكتاب الدوري رقم 49 الصادر في 21/11/2022، ومراعاة الإمتحان والإمتحان الإحتياطي، ومراعاة الدقة، والمستوى التحصيلي لجميع الطلاب.

وشدد وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر على تحري الدقة في صياغة المفردات اللغوية وتوزيع الدرجات وضرورة الانتهاء من المناهج المقررة طبقا للخطة الزمنية، حيث يأتي ذلك وفقاً لتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

كما عقد وكيل تعليم الأقصر، لقاء مع مديري عموم المديرية ومديري الإدارات التعليمية، وأوصى بضرورة تدريب الطلاب على استخدام التابلت في الاختبار، حتى يتسنى لهم أداء امتحاناتهم في سهولة ويسر ودون عناء، ما حث خالد على ضرورة تشجيع الطلاب للمشاركة في مجموعات الدعم المدرسي مع الإعلان عن المراجعات النهائية بهذه المجموعات للمواد الدراسية استعداداً لامتحانات نصف العام، وأضاف الدكتور صبرى خالد قائلاً:- "بإمكان كل إدارة توفير نسخة مدمجة من البرامج التعليمية على منصات الوزارة وقنوات مدرستنا للطلاب داخل المدارس، والإعلان عن جدول مواعيد لإذاعتها لتفعيل حصص المشاهدة داخل المدرسة".