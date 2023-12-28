اليوم السابع
Ads
الخميس، 28 ديسمبر 2023 01:13 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

تعرف على طرق الوقاية من الحوادث أثناء سقوط الأمطار بالمحاور.. صور

الخميس، 28 ديسمبر 2023 12:09 م
تعرف على طرق الوقاية من الحوادث أثناء سقوط الأمطار بالمحاور.. صور الطريق أثناء الامطار - ارشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شددت الإدارة العامة للمرور، على تنفيذ توصيات المرور أثناء سقوط الأمطار للوقاية من الحوادث الناجمة عن انزلاق المركبة بفعل المياه التي عادة ما تغرق الطرق ، وفى هذا السياق هناك عدة نصائح وإرشادات لتفادى الحوادث الناجمة بسبب الأمطار، منها:
 
1-  السير بسرعات منخفضة، نظرا لنقص معامل الاحتكاك بين الطريق وإطارات السيارة.
 
2-   التحكم فى عجلة القيادة جيدا، لأن سطح الطريق يكون زلقًا.
 
3-  تشغيل المساحات بصفة مستمرة لضمان وضوح الرؤية.
 
4-  مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والآخرين، بحيث لا تقل 8 أمتار لكل 10 كيلو متر بالسرعة بمعنى إذا كنت تسير بسرعة 60 كيلو متر يجب أن تكون مسافة الأمان 48 مترا بينك والسيارة التي أمامك على الأقل.
 
5- تفادى الاستخدام المفاجئ والضغط الشديد على الفرامل، كى لا تنزلق السيارة يمينا أو يسارا.
 
6-  استخدام الإشارات الدالة على الانحراف يمينا أو يسارا فى الوقت المناسب، لتأمين مسارك ومسار الآخرين.
 
7- عدم الانشغال بغير الطريق، لعدم فقدان التركيز.
 
امطار
امطار

تراكم مياة الامطار
تراكم مياة الامطار

رفع المياة المتراكمة
رفع المياة المتراكمة

رفع تراكم مياه الامطار
رفع تراكم مياه الامطار

سيارة شفط المياه
سيارة شفط المياه

سياره شفط المياة
سياره شفط المياة

شفط المياة المتراكمة
شفط المياة المتراكمة

مياه الامطار
مياه الامطار
 
 






حوادث الطرق

سقوط الأمطار

الطرق السريعة

اخبار الحوادث




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة