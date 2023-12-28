تصدير صودا كاوية وإيثلين وتفريغ رخام بموانئ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

بورسعيد محمد فرج

أعلن المكتب الإعلامي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيان صادر اليوم، عن استمرار شحن الصودا الكاوية ومادة الايثلين وتفريغ رخام بميناء غرب بورسعيد.

فقد استقبل ميناء غرب بورسعيد السفينة HITRA القادمة من قبرص وذلك لشحن 5500 طن صودا كاوية لتغادر السفينة فور انتهاء عمليات الشحن إلى تركيا.

كما استقبل الميناء السفينة MARMARA القادمة من تركيا لشحن 1945 طن من مادة الايثلين لصالح محطة الصب السائل لشركة نيو هورايزون تانك ترمينال على رصيف عباس بعد انتهاء المرحلة الأولى من تطويره لتغادر السفينة فور انتهاء عمليات الشحن مرة أخرى إلى تركيا.

كما وصل ميناء غرب بورسعيد السفينة CHRIST القادمة من اليونان لتفريغ 2697 طن رخام بالميناء.

وفى هذا الصدد تتخذ إدارة الميناء جميع الإجراءات اللازمة والتنسيق مع الجهات المعنية لتسهيل عمليات الشحن والتفريغ على الأرصفة.