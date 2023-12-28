اليوم السابع
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الخميس، 28 ديسمبر 2023 03:14 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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برتوكول تعاون بين الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية ووزارة الصحة

الخميس، 28 ديسمبر 2023 01:50 م
برتوكول تعاون بين الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية ووزارة الصحة تعاون بين الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا ووزارة الصحة
كتب زكى القاضى

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فى إطار حرص القوات المسلحة على تبادل الخبرات العلمية والعملية مع مختلف الهيئات والوزارات بالدولة، وقعت الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية بروتوكول تعاون مع وزارة الصحة والسكان، وذلك بحضور اللواء أركان حرب أشرف محمـد فارس مدير الأكاديمية، والدكتورة علا خير الله رئيس قطاع التدريب والبحوث بوزارة الصحة والسكان.
 
ويهدف البروتوكول إلى الاستعانة بخبرات الأكاديمية فى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وخاصة الموضوعات الاستراتيجية والأمن القومى المصرى، وكذلك التعاون المشترك والاستعانة بالخبرات بين الجانبين فى موضوعات مرتبطة بالبحث العلمى وتأهيل الكوادر البشرية، وكذا عقد دورات تدريبية مشتركة يحاضر بها عدد من الخبراء فى مختلف المجالات البحثية.






الصحة

الاكاديميه العسكريه

الجيش المصرى

القوات المسلحه



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