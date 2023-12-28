بالأسماء.. محافظ كفر الشيخ يهنئ 315 حاجا فازوا بقرعة حج الجمعيات و94 احتياطيا

كفر الشيخ- محمد سليمان

أعلنت مديرية التضامن بكفر الشيخ، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف الدكتورة ماجدة جلاله، وكيل وزارة التضامن بكفر الشيخ، عن أسماء الفائزين بقرعة حجاج الجمعيات الأهلية، فجرى اختيار 315 حاج، تقدموا بطلبات أداء فريضة الحج، كما جرى اختيار 94 آخرين كإحتياطي.وهنأ اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، الفائزين بالقرعة.

يذكر أنه جرى اختيار 7500 حاج من حجاج الجمعيات الأهلية من بين عدد 23400 متقدم، على مستوى الجمهورية، بمسرح وزارة التضامن بالعجوزة، لموسم حج 1445هـ- 2024م، وتنظم ثلاث مستويات لحج الجمعيات الاهلية مستوى خمس نجوم بساحة الحرم المكي بتكلفة مبلغ ٢٣٥ ألف جنيه ومستويات اقتصاديان بتكلفة تبلغ 168 ألف جنيه و151 ألف جنيه على التوالى، وجميع المستويات تشمل الوجبات وسيتم تحديد سعر تذكرة الطيران لا حقاً بالتنسيق مع شركة مصر للطيران.