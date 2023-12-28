انطلاق مبادرة "بالوعى مصر بتتغير" بقرى حياة كريمة فى البحيرة

البحيرة - ناصر جودة

تحت شعار "بالوعى مصر بتتغير" تطلق وزارة التضامن الاجتماعى مبادرة لنشر الوعى بخطورة الزيادة السكانية والزواج المبكر، وكذلك العمل على التمكين الاقتصادى للمرأة فى المناطق الريفية وتنمية الطفولة.

ويأتى ذلك فى إطار حرص الدولة على تحسين مستوى معيشة الأسر الأولى ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وتستهدف المبادرة التى تتواصل فعاليتها بمركزى أبو المطامير والدلنجات بمحافظة البحيرة حتى يوم 30 ديسمبر الجارى أكثر من 12 رسالة توعية تتعلق بحياة المواطن وستقرار أسرته وتنمية مجتمعه، كما يتم توفير العديد من الخدمات للأسر المستهدفة بقرى حياة كريمة.

وخلال المبادرة سيتم تنفيذ العديد من البرامج والأنشطة فى القرى المستهدفة من المبادرة الرئاسية حياة كريمة، بهدف نشر الوعى بخطورة الزيادة السكانية والزواج المبكر وتنمية الطفولة المبكرة، من خلال التوسع فى إنشاء حضانات الأطفال بهذه القرى وتوفير وسائل تنظيم الأسرة مجانا.