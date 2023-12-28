اليوم.. قطع الكهرباء عن بعض مناطق مدينة بيلا في كفر الشيخ 7 ساعات للصيانة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ، عن قطع المياه في عدة مناطق بمركز ومدينة بيلا، اليوم الخميس، لمدة 7 ساعات اعتباراً من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 4 عصراً، لأعمال الصيانة الدورية على خط المياه الذي يمتد من بيلا إلى الجرايدة.

وأكدت الشركة في بيان لها ، أنه سيترتب على الأعمال التحسينية قطع المياه عن عدة مناطق وقري مركز بيلا، وتشمل حي المستشفى وحي الجعوبة وقرية الحوة وعزبة الساعي وعزبة النحاس.

وتتقدم الشركة باعتذارها عن قطع المياه خلال الفترة المذكورة، بسبب أعمال الصيانة لضمان انتظام تقديم الخدمة، مناشدة المواطنين، وأصحاب المخابز وكافة المنشآت الحيوية تدبير إحتياجاتهم الأساسية من المياه خلال تلك الفترة المذكورة.