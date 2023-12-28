اليوم السابع
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القبض على لصوص الحقائب والسيارات بالقاهرة

الخميس، 28 ديسمبر 2023 02:40 م
القبض على لصوص الحقائب والسيارات بالقاهرة سرقة - ارشيفية
محمود عبد الراضى

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (عاطلَين "لهما معلومات جنائية") لقيامهما بإرتكاب واقعة سرقة حقيبة بداخلها مبلغ مالى من داخل سيارة أحد الأشخاص حال توقفها بدائرة قسم شرطة البساتين.
 
بمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب "كسر الزجاج" وتم بإرشادهما ضبط جزء من المبلغ المالى بمسكن أحدهما، وكذا سيارة قام المتهم الآخر بشرائها من متحصلات الواقعة، كما تم ضبط السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة.
 
أسفرت الجهود عن ضبط (عاطل "له معلومات جنائية") حال قيادته سيارة ميكروباص مُبلغ بسرقتها من دائرة قسم شرطة الأميرية.. وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بأسلوب "المفتاح المصطنع".
 
 






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