اليوم السابع
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الخميس، 28 ديسمبر 2023 05:49 م
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الفصائل الفلسطينية تدعو لحل وطنى قائم على تشكيل حكومة وحدة وطنية

الخميس، 28 ديسمبر 2023 04:35 م
الفصائل الفلسطينية تدعو لحل وطنى قائم على تشكيل حكومة وحدة وطنية غزة تحت القصف
كتب سمير حسنى

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دعت الفصائل فلسطينية إلى تقديم حل وطني قائم على تشكيل حكومة وحدة وطنية، مؤكدة رفض كل السيناريوهات والحلول المطروحة لمستقبل قطاع غزة، وقالت الفصائل الفلسطينية، اتفقنا على الدعوة للقاء وطني جامع وملزم يضم كل الأطراف لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، نقلا عن القاهرة الإخبارية.







الفصائل الفلسطينية

حكومه وحده وطنيه

فلسطين

غزه

قطاع غزه




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