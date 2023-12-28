الفصائل الفلسطينية تدعو لحل وطنى قائم على تشكيل حكومة وحدة وطنية

دعت الفصائل فلسطينية إلى تقديم حل وطني قائم على تشكيل حكومة وحدة وطنية، مؤكدة رفض كل السيناريوهات والحلول المطروحة لمستقبل قطاع غزة، وقالت الفصائل الفلسطينية، اتفقنا على الدعوة للقاء وطني جامع وملزم يضم كل الأطراف لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، نقلا عن القاهرة الإخبارية.
الفصائل الفلسطينية تدعو لحل وطنى قائم على تشكيل حكومة وحدة وطنيةالخميس، 28 ديسمبر 2023 04:35 م
غزة تحت القصف
كتب سمير حسنى
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