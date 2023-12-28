وقال الرئيس السيسي - في برقية تهنئة نقلتها سفارات وقنصليات مصر بالخارج إلى أبناء الجاليات المصرية المقيمين بالخارج عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الخميس بمناسبة حلول العام الميلادى الجديد - "الإخوة والأخوات أبناء مصر بالخارج ، إنه لمن دواعي سروري أن أبعث إليكم بأصدق التهاني وأطيب الأمنيات القلبية بمناسبة بدء العام الميلادي الجديد 2024 ، داعيا الله تعالي أن يكون العام الجديد عام خير وسلام وازدهار، وأن يكون محققاً لآمالنا وطموحاتنا في مستقبل أفضل وغد مشرق لأجيالنا القادمة".



" أتمنى لكم النجاح والتوفيق ، ولمصرنا الغالية المزيد من التقدم والازدهار ، مع أطيب تمنياتي ، وكل عام وأنتم بخير ، وتحيا مصر".



عبدالفتاح السيسي

رئيس جمهورية مصر العربية