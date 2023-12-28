"التنمية الصناعية" تساهم بـ"الروبيكى" وتسعى لتحويلها لمدينة صديقة للبيئة

كتب - إسلام سعيد

تساهم الهيئة العامة للتنمية الصناعية فى شركة إدارة مشروع الروبيكى بالحصة العينية المخصصة لها بموجب القرار الجمهورى رقم 61 لسنة 2022، على أن يكون ذلك على مرحلتين، وفق قرار حديث من مجلس الوزراء.

وعقدت الهيئة العامة للتنمية الصناعية بمقرها ورشة العمل الأولى لتنمية قدرات المناطق الصناعية الصديقة للبيئة (EIP) بمصر وتحويل مدينة الجلود بالروبيكى إلى منطقة صناعية صديقة للبيئة، وذلك في إطار التعاون مع وزارة التجارة والصناعة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO) وشركة القاهرة للاستثمار والتنمية، وتستمر فعاليات الورشة على مدار يومين وذلك بحضور كوكبة من الخبراء المعنيين .