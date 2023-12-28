افتتاح مدرسة بعيو للتعليم المجتمعي بإحدى قرى الضبعة في مطروح

مطروح – حسن مشالي

افتتح المهندس حسين السنيني سكرتير عام مساعد محافظة مطروح، نيابة عن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، والدكتورة راندا حلاوة رئيس الإدارة المركزية للتسرب التعليمي بوزارة التربية والتعليم، وعمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، ونهاد مجدي مسئول التعليم بمؤسسة مصر الخير، اليوم الخميس، مدرسة "بعيو للتعليم المجتمعي" بقرية سمالوس التابعة لمدينة الضبعة، والتي تم إنشائها بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير، وبتمويل من إحدي الشركات البترولية الخاصة.

حضر افتتاح مدرسة التعليم المجتمعي، جمال قنديل مدير عام التعليم العام، وايهاب أنور مدير إدارة المشاركة المجتمعية بالمديرية، وممتثل زايد مدير إدارة التعليم المجتمعي، وممثلي شركة البترول وعدد من عمد ومشايخ وعواقل المنطقة.

وتابع السكرتير المساعد ومرافقوه مسار الدراسة بفصل التعليم المجتمعي، حيث أظهر الطلاب تميزهم في القراءه والكتابة وأعمال الحساب، والتفاعل الجيد مع شرح المعلمين باستخدام السبورة الذكية .

ونقل "السنيني" تحيات وتقدير محافظ مطروح للحضور، مؤكداً أن إنشاء المدرسة الجديدة، جاء في ظل منظومة عمل متكاملة، لتوفير خدمة تعليمية لأبناء المنطقة والتجمعات المحيطة، وتيسيرا على الطلاب للوصول إلى المدرسة.

ووجهت الدكتورة راندا حلاوة، الشكر لمؤسسة مصر الخير، على جهودها المجتمعية الفاعلة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، ومحافظة مطروح، لتقديم مزيد من الخدمات للأهالي، في مختلف القري والتجمعات البعيدة.

كما قدم مدير تعليم مطروح، الشكر لمسئولي المؤسسة الوطنية المجتمعية، والشركة الخاصة الممولة لإنشاء مدرسة بعيو، مشيراً إلى أن المدارس المجتمعية، تمثل قطاع كبير وأساسى ومؤثر فى تعليم مطروح، مشدداً على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين طلاب مدارس التعليم المجتمعى وأقرانهم في نوعيات التعليم الأخرى.