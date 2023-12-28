استعدادات مكثفة لافتتاح المرحلة الأولى من المنطقة اللوجيستية التجارية بدمنهور

البحيرة - ناصر جودة

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة ، تشجيع الاستثمار والهادف وتقديم كافة التيسيرات للمستثمرين الجادين وتذليل ما يعترض مشروعاتهم من معوقات للمساهمة فى دعم وتنمية مصادر الدخل القومي وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة.

مشددة على استمرار المتابعة الميدانية لكافة المشروعات للتأكد من جدية والتزام أصحابها بتنفيذ مشروعاتهم.

وأوضحت نائب محافظ البحيرة أنه سيتم فى اوائل شهر يناير المقبل الانتهاء من المرحلة الأولى بالمنطقة التجارية اللوجستية بمدينة دمنهور المقام على مساحة 51 فدانا تمهيدا لأفتتاحها.

وتضم المرحلة الأولى من المشروع عدد كبير من المحلات والماركات العالمية والمحلية وأماكن تجارية مفتوحة تحتوى على معارض سيارات ومراكز صيانة تابعة لها بالإضافة إلى مناطق إنتظار سيارات ومنطقة مطاعم وكافيات وسينمات ومجموعة معارض متخصصة ومناطق خضراء ومنطقة إنتظار سيارات ضخمة ومنطقة بنوك وخدمات شاملة .

يذكر أن المنطقة اللوجيستية بدمنهور، مقامة على مساحة 96 فداناً لخدمة حوالى 10مليون نسمة من أبناء المحافظة والمحافظات المجاورة بإجمالي إستثمارات 10 مليارات جنيهاً وستساهم فى توفيرما يقرب من 25 ألف فرصة عمل لأبناء المحافظة.