استراتيجية متكاملة للبترول فى تنفيذ برامج المسئولية المجتمعية.. تفاصيل

كتبت-مروة الغول

يسعى قطاع البترول بالتعاون مع شركائه إلى تحقيق خطة التنمية المستدامة في إطار رؤية مصر 2030" بأبعادها الاقتصادية والبيئية والاجتماعية من خلال تنفيذ استراتيجية جديدة للمسئولية المجتمعية تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للمجتمعات الأكثر احتياجاً ، وتشمل محاور تلك الاستراتيجية التعليم والتدريب والتنمية الاقتصادية، والصحة والمساواة بين الجنسين ، ومشروعات حماية البيئة، هذا بالإضافة إلى المشاركة فى المبادرات الرئاسية كمبادرة "حياة كريمة" ، وقد تم تشكيل لجنة عليا للمسئولية المجتمعية برئاسة وزير البترول والثروة المعدنية ، وتم تشكيل مجموعات عمل من الوزارة وهيئة البترول والشركات القوابض لمتابعة تنفيذ خطط ومشروعات المسئولية المجتمعية ، كما تم تخصيص إدارة بكل شركة من شركات القطاع مختصة بالمسئولية المجتمعية .

ولدى قطاع البترول مساهمات ذات قيمة فعالة فى مناطق العمل المختلفة بالتعاون بين شركات القطاع وشركائه ، ومنها على سبيل المثال :

- مشروع هدم وإعادة بناء 21 منزلاً بمحافظة الأقصر بقرية "حاجر المريس" وتجهيزهم بالفرش والأثـاث والأجهزة المنزلية، بالإضافة إلى تنفيذ عدد من المشروعات التنموية الصغيرة التي تناسب البيئة وأهمها تسليم رؤوس ماشية للأسر الأكثر احتياجاً وذلك إلى جانب تطوير مدرسة عمر بن الخطاب بمدينة راس غارب وذلك من خلال شركة "كويت إنرجي" وتقديم الدعم لمستشفى الناس بالقليوبية لتطوير قسم الاستقبال والطوارئ وغرف العمليات و54 منحة دراسية للمعلمين و27 للتعليم فني و19 للطلاب الجامعيين و 2364 مساعدة طلابية لدعم استمرارية الطلاب و484 مساعدة طبية لذوي الاحتياجات الخاصة و 17 مشروعاً صغيراً للمرأة المعيلة والشباب والمساهمة في تطوير البنية الأساسية لكورنيش الخصوص ومدخل المنطقة الجغرافية البترولية بمسطرد.

- رفع كفاءة 55 منزلاً لأهالى قرية فلسطين بمحافظة الإسكندرية من خلال شركة الإسكندرية للزيونت المعدنية (أموك) ، وشملت الأعمال إعادة بناء وفرش وتجهيز، بالإضافة إلى تنفيذ 37 مشروعا صغيرا، وكذلك تسليم عدد من رءوس الماشية بما يسهم فى توفير دخل مستدام للأسرة ، علاوة على تسليم عدد من الكراسى المتحركة والأطراف الصناعية .

- الانتهاء من مشروعات رفع كفاءة المنازل ودعم الأسر الأولى بالرعاية في قرية ابوبكر الصديق بمركز العامرية بالإسكندرية من خلال شركة الأسكندرية للمنتجات البترولية المتخصصة ( أسبك ) .

- بالتعاون بين شركة كابريكورن ومحافظة مطروح ومؤسسات المجتمع المدنى بالمحافظة ، تم الانتهاء من حفر ٤٨ بئر مياه، وتسليم ٥٠ مشروع ماشية لـ ٥٠ أسرة، بالإضافة إلى تسيير ١٢ قافلة طبية لخدمة أهالى قريتى جلالة وسوانى سمالوس متضمنة جميع التخصصات مع تقديم الأدوية اللازمة لأهالى القريتين، فى قرية جلالة وسوانى سمالوس بمركز الضبعة بمطروح، كما شملت الخدمات المقدمة للقريتين خلال الفترة من يوليو حتى ديسمبر 2023 ، بالتعاون بين الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة كابريكورن مع جمعية الأورمان ، تنفيذ ١٢ قافلة بيطرية بالأدوية قامت بالكشف البيطرى وتقديم العلاج المجانى لحوالى 43 ألف رأس ماشية ، بمتابعة من مديرية الطب البيطري بمطروح، فضلاً عن تنفيذ تدريب مهنى لجميع المنتفعين من مشروعات الدخل وعلى صيانة آبار المياه ، وتم تسليم المشروعات التى تخدم احتياجات أهالينا فى القريتين .

- هذا وقد ساهم قطاع البترول بحوالى 35 مليون جنيه فى دعم مستشفى أهل مصر بالأجهزة الطبية ، ومستشفى سرطان أطفال الإسكندرية لاستكمال مبنى العلاج الاشعاعى ومركز علاج أورام الأطفال ، ووزارة الصحة لمجابهة فيروس كورونا ، هذا بخلاف المشاركة فى إعادة إعمار قرية خور عواضة المتضررة من السيول بأسوان بالتعاون مع محافظة أسوان وجمعية الأورمان، حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى من برنامج إعمار القرية بتكلفة حوالى 10 مليون جنيه ، وجارى استكمال بناء القرية على مرحلتين تاليتين .

- تدريب 30 عضواً من أعضاء هيئة التمريض من مستشفيات (الغردقة – رأس غارب – القصير – شلاتين - سفاجا) بمحافظة البحر الأحمر، ضمن المبادرة الرئاسية (الألف الذهبية) لتنمية الأسرة المصرية، بالتنسيق مع "الجمعية المصرية لأعضاء الكلية الملكية البريطانية لطب الأطفال" ومديرية الشئون الصحية بمحافظة البحر الأحمر.

- افتتاح وحدة الموجات الصوتية للقلب بمستشفى رأس غارب التخصصى بمدينة رأس غارب بالبحر الأحمر وذلك بعد تجديدها بالكامل بالتعاون بين الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة إيناب سيبترول التشيلية