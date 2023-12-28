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ارتفاع عدد الشهداء من الصحفيين إلى 105 منذ بدء العدوان على غزة

الخميس، 28 ديسمبر 2023 12:33 م
ارتفاع عدد الشهداء من الصحفيين إلى 105 منذ بدء العدوان على غزة شهداء غزة
كتب سمير حسنى

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أفادت وسائل إعلام فلسطينية بارتفاع عدد الشهداء من الصحفيين إلى 105 منذ بدء العدوان على قطاع غزة.

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، إطلاق صافرات الإنذار في مستوطنات غلاف غزة، نقلا عن القاهرة الإخبارية.

وحملت الخارجية الفلسطينية، حكومة الاحتلال الإسرائيلية، المسؤولية عن الوضع الكارثي في غزة وتعمدها خلق بيئة تسمح بتفشي الأوبئة القاتلة بالقطاع.

في غضون ذلك، قالت الصحة الفلسطينية، إن الخدمات الصحية شمال غزة محدودة جدا، متهمة الاحتلال بالتحكم بآلية إخراج المصابين خارج غزة.

أشارت إلى أن حجم المساعدات الطبية والإنسانية التي تدخل قطاع غزة لا يتلاءم مع احتياجاتنا اليومية، حيث أن الإصابات التي تصل إلى المستشفيات لم نعتدها وتشير إلى أن الأسلحة المستخدمة تدميرية وحارقة.







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