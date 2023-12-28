إنشاء عناية متوسطة للأمراض العصبية بمستشفى سوهاج الجامعى القديم

سوهاج محمود مقبول

أعلنت جامعة سوهاج، عن إنشاء عناية متوسطة للأمراض العصبية بقوة 6 آسرة وأخري لأمراض النمو للأطفال الرضع بقوة 4 أسرة، وذلك بالمستشفى الجامعى القديم، صرح بذلك الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج.

وأوضح النعماني، أن التوسع في إنشاء العنايات المركزة، يتوافق مع خطة الدولة المصرية لدعم وتطوير المستشفيات الجامعية من أجل النهوض بالمنظومة الصحية، وأداء رسالتها الإنسانية على أكمل وجه، وتحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة لأبناء محافظة سوهاج ومحافظات الصعيد المجاورة.

وأضاف الدكتور مجدي القاضي رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، أن ذلك ساهم بشكل ملحوظ في تقليل عدد الحالات التي كان يتم تحويلها إلى عنايات اخري خارج الجامعة لعدم توفر اماكن، بل يتم حالياً تحويل الكثير من الحالات من عنايات المستشفيات الخاصة إلى عنايات المستشفيات الجامعية بمقريها الجديد والقديم، سواء عنايات التخدير العامة، العصبية، الصدرية أو عناية الأطفال.

ومن جانبه، أوضح الدكتور أحمد علي إسماعيل مدير الرعاية المركزة بالمستشفيات الجامعية، إن العناية المتوسطة للأمراض العصبية مزودة بعدد 6 أسرة، ومخصصة لحالات الجلطات والنزيف وغيرها من حالات الأمراض العصبية، والتي تستدعي دخول رعاية مخ وأعصاب، ليرتفع بها عدد أسرة رعاية المخ والأعصاب بالمستشفي القديم إلى 11 سريرا، وكذلك تم إنشاء عناية النمو للأطفال الرضع وتزويدها بعدد 4 أسرة ليصبح عدد أسرة عنايات الأطفال والحضانات 50 سرير عناية ومحضن بالمستشفي الجامعي القديم.

جدير بالذكر، أن عناية التخدير كان معدل الحالات بها ما بين 10 إلى 15 سرير، و تم زيادة عدد الأسرة إلى 20 سرير بعد عمل الصيانة الفنية اللازمة لبعض الأجهزة "والمونيتورات".