اليوم السابع
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الخميس، 28 ديسمبر 2023 02:06 م
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إصابة 9 أشخاص فى انقلاب سيارة ميكروباص بالدقهلية لسوء الأحوال الجوية

الخميس، 28 ديسمبر 2023 12:38 م
إصابة 9 أشخاص فى انقلاب سيارة ميكروباص بالدقهلية لسوء الأحوال الجوية حادث ميكروباص - أرشيفية
الدقهلية شريف الديب

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أصيب 9 أشخاص، بإصابات مختلفة، وذلك جراء حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق منية النصر الكردي، شمال محافظة الدقهلية، وجرى نقل المصابين لمستشفى ميت سلسيل المركزي لتلقي العلاج اللازم، وتلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة، بانقلاب سيارة ميكروباص على طريق منية النصر الكردي، أمام عزبة الشرباصي.
 
على الفور انتقل ضباط وحدة مباحث المركز لمكان البلاغ، وبالفحص تبين انقلاب سيارة ميكروباص بعد انحراف المقود في يد السائق، وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية.
 
وأسفر الحادث عن إصابة 9 مواطنين بينهم 4 سيدات وطفل، و4 رجال، بسحجات وكدمات وكسور متفرقة بالجسم، وجرى نقلهم لمستشفى ميت سلسيل المركزي لتلقي العلاج اللازم، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، والعرض على جهات التحقيق لمباشرة أعمالها.






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