اليوم السابع
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الخميس، 28 ديسمبر 2023 11:58 ص
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إسقاط الجنسية عن مصرى لإقامته خارج البلاد وانضمامه لهيئة تقوض النظام الاجتماعى

الخميس، 28 ديسمبر 2023 11:47 ص
إسقاط الجنسية عن مصرى لإقامته خارج البلاد وانضمامه لهيئة تقوض النظام الاجتماعى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء قرار بإسقاط الجنسية عن حسنى عابدين محمد عابدين ، من مواليد فلسطين بتاريخ 9 مارس 1962 ، لإقامته العادية خارج البلاد وانضمامه إلى هيئة من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعى والاقتصادى للدولة.
 
وكان قد صدر قرار من قبل من الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، بالموافقة على إسقاط الجنسية عن،  فجر علاء الدين سعد العدلى من مواليد ألمانيا، وإسقاط الجنسية عن منة هشام أحمد حسين حسين من مواليد إسرائيل، لتجنسها بجنسية أجنبية دون الحصول على إذن سابق.
 
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