اليوم السابع
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الخميس، 28 ديسمبر 2023 06:39 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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أسعار الخضروات فى الأسواق اليوم.. تراجع البطاطس والبسلة

الخميس، 28 ديسمبر 2023 06:00 ص
أسعار الخضروات فى الأسواق اليوم.. تراجع البطاطس والبسلة الخضروات

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كشفت شعبة الخضروات والفاكهة فى الغرفة التجارية، هبوط سعر البطاطس فى الأسواق بحوالى 3 جنيهات وكذلك سعر البسلة تراجع حوالى 2 جنيه فى أسواق الجملة مما ينعكس على الأسعار للمستهلكين.
 
 
وننشر أسعار الخضروات فى الأسواق اليوم الخميس 28 ديسمبر 2023، وسجل سعر الطماطم 3 إلى 6 جنيهات والبطاطس 6 إلى 11جنيها بتراجع 3 جنيهات وتحرك سعر البصل 11 إلى 22 جنيها في سوق الجملة  والكوسة 8 إلى 15 جنيهات والجزر 3  إلى 4 جنيهات.
 
 
وسجل سعر كيلو الفاصوليا في سوق الجملة تراوح بين 5 إلى 10 جنيهات بتراجع جنيهين والباذنجان البلدى 3 إلى 5 جنيهات والباذنجان الرومي 2 إلى 4 جنيهات والباذنجان الأبيض 3 إلى 6 جنيهات والفلفل الرومى 7 إلى 11 جنيها والفلفل الحامى 5 إلى 9 جنيهات، وفق أحدث بيانات سوق العبور.
 
 
وبلغ سعر الملوخية من سعر 8 إلى 10 جنيها والخيار البلدى من 6  إلى 11 جنيها والبامية من 40 إلى 45 جنيها والبسلة من 22 إلى 26 جنيها والسبانخ 6 إلى 9 جنيهات والثوم 40 إلى 70 جنيها.
 
 
 
 






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