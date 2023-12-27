165.5 ألف كم إجمالى أطوال شبكة الطرق في مصر عـام 2023

كتب مدحت عادل

أصــدر الجهـاز المركزي للتعبئة العامة و الإحصاء اليوم الأربعاء بيان " الطرق 2023"، ومن أهم مؤشراتها بلغ إجمالى أطوال شبكة الطرق (المرصوفة والترابية) على مستوى الجمهورية 165.5 ألف كم عام 2023 وفقاً لجهات التنفيذ والإشراف، وبلغ إجمالى أطوال شبكة الطرق المرصوفة عـلى مستوى الجمهورية 130.6ألف كم عام 2023.

وبلغ إجمالى أطوال شبكة الطرق الترابية على مستوى الجمهورية 34.9 ألف كم عام 2023.

وطبقاّ للتبعية بلغت أطوال شبكة الطرق التــابعة للهيئة العـامة للطرق والكبـارى 30.2 ألف كم بنسبة 18.3٪، بلغت أطوال شبكة الطرق التابعة لمديريات الطرق / المحليات 120.6 ألف كم بنسبة 72.8٪، كما بلغت أطوال شبكة الطرق التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 13.9 ألف كم بنسبة 8.4٪ من الإجمالى عـــام 2023 .

وجاءت محافظة الجيزة في المرتبة الاولي بأطوال 17.4 ألف كم بنسبة 10.5 % تليها محافظة البحيرة بأطوال 10.8 ألف كم بنسبة 6.5% تليها محافظة الشرقية بأطوال 8.7 ألف كم بنسبة 5.2 % وباقي المحافظات بأطوال 128.7 الف كم بنسبة 77.8% في عام 2023.