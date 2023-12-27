11 ألف مهاجر عالقون على حدود أمريكا وسط انقسام بواشنطن حول قوانين الهجرة

كتبت: نهال أبو السعود

قالت شبكة سي ان ان الامريكية انه في الوقت الذي يدخل فيه آلاف المهاجرين الى الأراضي الأمريكية بشكل غير قانوني يوميا، لا يزال هناك أكثر من 11 الف شخص ينظرون في الملاجئ والمخيمات على الجانب المكسيكي من الحدود.

وأشارت الشبكة الامريكية الى انه مع انقسام واشنطن بشأن مستقبل سياسات الهجرة، لا يزال المهاجرون وطالبي اللجوء يأملون في دخول الولايات المتحدة من خلال المسارات القانونية التي اقرتها إدارة بايدن.

وفي تيخوانا بالمكسيك، عبر الحدود من سان دييجو بكاليفورنيا، يقيم ما يقدر بنحو 3800 مهاجر من دول مثل المكسيك وكوبا وهايتي وفنزويلا في الملاجئ، وفقًا لمدير شؤون الهجرة بالبلدية إنريكي لوسيرو. وفي رينوسا بالمكسيك، عبر الحدود من ماكالين بولاية تكساس، ينتظر 3273 مهاجرًا آخرين في ملاجئ سيندا دي فيدا، وفقًا للقس هيكتور سيلفا، الذي يدير المرافق. وفي ماتاموروس المجاورة بالمكسيك، يعيش حوالي 4000 مهاجر في مخيمات وملاجئ ومنازل مهجورة، كما تقول جلادي كانياس التي تدير منظمة Ayudandoles a Triunfar غير الربحية.

في الأسابيع الأخيرة، كافحت المدن الحدودية الأمريكية تحت وطأة موجة غير مسبوقة من الأشخاص الذين يعبرون إلى الولايات المتحدة من المكسيك. أبلغت السلطات الفيدرالية عن لقاء أكثر من 9600 مهاجر على طول سبعة أيام في المتوسط على طول الحدود الجنوبية للولايات المتحدة في ديسمبر

ووفقا للتقرير، قامت وزارة الامن الداخلي في الولايات المتحدة، بترحيل او إعادة أكثر من 445 ألف مهاجر غالبيتهم عبرت الحدود الجنوبية.

وفي محاولة للسيطرة على الازمة، قالت وكالة أسوشيتد برس انه من المقرر أن يجتمع وفد أمريكي رفيع المستوى مع الرئيس المكسيكي اليوم فيما يعتبره الكثيرون محاولة لحمل المكسيك على بذل المزيد من الجهد لوقف تدفق المهاجرين الذين يصلون إلى الحدود الجنوبية الغربية للولايات المتحدة.

قال الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور إنه على استعداد للمساعدة، لكنه يقول أيضًا إنه يريد أن يرى تقدمًا في العلاقات الأمريكية مع كوبا وفنزويلا، وهما من أكبر مرسلي المهاجرين، والمزيد من المساعدات التنموية للمنطقة.

ويواجه الجانبان ضغوطا قوية للتوصل إلى اتفاق بعد فشل الخطوات السابقة مثل الحد من السفر المباشر إلى المكسيك أو ترحيل بعض المهاجرين في وقف تدفق المهاجرين. وفي هذا الشهر، تم القبض على ما يصل إلى 10 آلاف مهاجر يوميًا على الحدود الجنوبية الغربية للولايات المتحدة.