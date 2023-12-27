وكيل صحة القليوبية: لن أسمح بوجود أى أعطال للأجهزة الطبية بعد 15 يوما من الآن

القليوبية إبراهيم سالم

ترأس الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة والسكان بالقليوبية، اجتماعا تنظيميا مع الدكتورة عزة صابر مدير الإدارة الصحية ببنها، وفريقها المعاون، بحضور الدكتورة فاطمة عبد المنعم مدير عام الطب الوقائي، والدكتور أحمد شعراوي مدير عام طب الأسنان، والدكتورة رباب عبد الحليم مدير إدارة الرعاية الأساسية، والدكتورة حنان عبد المجيد مدير التموين الدوائي، والدكتورة مروة حسين مدير التفتيش الصيدلي بالمديرية، وذلك بناء علي توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية.

وأوضحت مديرية الصحة والسكان بالقليوبية، في بيان لها، أنه أكد وكيل الوزارة علي ضرورة الانتهاء من إصلاح كافة أعطال الأجهزة الطبية خلال 15 يوما، وأنه علي أتم استعداد لتذليل كافة العقبات والمعوقات للانتهاء من عملية الإصلاح، كما أكد علي ضرورة توافر كافة الأدوية والمستلزمات الطبية.

ووجه وكيل الوزارة، بضرورة تكثيف المرور من قبل فريق التفتيش المالي والإداري لمتابعة الانضباط الإداري داخل وحدات ومراكز الرعاية الأولية علي مدار اليوم، ومتابعة الانضباط الإداري داخل الوحدات المدرجة بخطة التطوير على مدار 24 ساعة، مشيرا إلى ضرورة اتباع معايير الجودة ومكافحة العدوى ومعايير سلامة المريض، وتكثيف الدورات التدريبية للعاملين ليكونوا على دراية كاملة بها.