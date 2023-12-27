وفاة وزير المالية الألماني الأسبق فولفجانج شويبله عن عمر ناهز 81 عاما

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توفي السياسي الألماني "فولفجانج شويبله" الذي شغل منصب وزير المالية خلال فترة الأزمة التي شهدتها منطقة اليورو، عن عمر ناهز 81 عاما.



وذكر راديو "فرنسا الدولي"، اليوم الأربعاء أن شويبله أصيب بشلل نصفي منذ تعرضه لهجوم عام 1990 وكان أحد أبرز الشخصيات في الحياة السياسية الألمانية على مدار الثلاثين عاما الماضية، وأنهى مسيرته الطويلة كرئيس لمجلس النواب بين عامي 2017 و2021.



وكان "شويبله" قد تولى منصبه في عام 2009، وصار واحدا من أقوى الشخصيات في حكومة المستشارة السابقة "أنجيلا ميركل" في ذلك الوقت.