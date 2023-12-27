اليوم السابع
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وزير الصحة الأسبق: مصر نجحت فى معركتها ضد فيروس سى

الأربعاء، 27 ديسمبر 2023 11:50 م
وزير الصحة الأسبق: مصر نجحت فى معركتها ضد فيروس سى الدكتور عادل العدوي وزير الصحة الأسبق
رامى محيى الدين

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قال الدكتور عادل العدوي، وزير الصحة الأسبق، إن عام 2023 هو عام الحصاد في مصر، بالنسبة للقطاع الصحي، حيث خاضت مصر رحلة طويلة في هذا القطاع منذ 2014، ونجحت في معركتها ضد  "فيروس سي"، بعدما كانت الأعلى في العالم، وصولًا لخلوها من فيروس سي.
 
وأضاف خلال حواره مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه عام 2015 كانت الفئة العمرية من 15 لـ 59 سنة نسبة التفشي لفيروس سي تصل لـ 9.7% . واليوم أعلنت مصر خلوها من فيروس سي.
 
وأشار إلى أنه كان هناك توجيهات بنقل الخبرات المصرية إلى القارة الإفريقية، ونجحنا في ذلك عبر  نسختين للصحة العامة في إفريقيا، ومصر تعمل على نقل الخبرات إلى القارة الأفريقية.






الدكتور عادل العدوي

القطاع الصحي

فيروس سي

الصحة

وزارة الصحة




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