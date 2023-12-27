وزير الدفاع الإيفوارى: نشر وحدة عسكرية قريبا فى أفريقيا الوسطى

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أشارت المنصة الأخبارية"أنفو 7" الإيفوارية اليوم الأربعاء، أن كوت ديفوار ستقوم بإرسال فرقة عسكرية إلى جمهورية أفريقيا الوسطى لحفظ الأمن، وذلك فى إطار مساعيها الحميدة من أجل صون السلام، واستجابة للتحديات الأمنية التي تواجهها القارة .

صرح بذلك وزير الدفاع الإيفواري تيني إبراهيما واتارا خلال تكريم نحو 274 من الأفراد المدنيين والعسكريين وأفراد الدرك لتفانيهم وتضحياتهم في العمل.

وأضاف وزير الدفاع الإيفواري قائلا:" سيتم نشر جنود إيفواريين في مهمة خارج الأراضي الوطنية قريبا، لافتا إلى أنه سبق للجنود الأيفواريين المشاركة ضمن بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما).

واغتنم وزير الدفاع الفرصة للإشادة بالجنود الذين شاركوا في هذه المهمة وأولئك الذين فقدوا أرواحهم، مشيرا إلى أن "مساهمة وسلوك الجنود الايفواريين في مالي كان محل تقدير طوال فترة إقامتهم، من قبل جميع الفاعلين والعاملين فى هذه المهمة".