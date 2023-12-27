اليوم السابع
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الأربعاء، 27 ديسمبر 2023 10:32 م
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هطول أمطار متوسطة على مناطق متفرقة في الإسكندرية.. غدا

الأربعاء، 27 ديسمبر 2023 10:22 م
هطول أمطار متوسطة على مناطق متفرقة في الإسكندرية.. غدا الأمطار- أرشيفية
الإسكندرية -أحمد الزغبي

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أعلنت شركة الصرف الصحى بالإسكندرية،فى بيان لها أنه من المتوقع غدا الخميس، أن تشهد محافظة الاسكندرية أمطار متوسطة الشدة ،على فترات متقطعة، طبقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية.

وأعلن اللواء محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، استمرار رفع درجة الاستعداد بالشركة، استعدادا لهطول الأمطار، طبقا لبيان توقعات هيئة الأرصاد الجوية، بأن من المتوقع غدا الخميس هطول أمطار متوسطة الشدة.

وأكد رئيس شركة الصرف الصحي، أنه تم رفع درجات الاستعداد وانتشرت السيارات والبدلات، وتستمر أعمال التطهير الشنايش والمطابق، ويتم وقف الإجازات وبدل الراحات ويتواجد رؤساء القطاعات ومديرو العموم على مدار الساعة.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية ،أن غدا الخميس أمطار متوسطة رعدية أحياناً على مناطق من مطروح - الإسكندرية - المنوفية الغربية - الفيوم القاهرة - الجيزة) قد تغزر أحيانا على مناطق من القاهرة الجديدة، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من جنوب سيناء بنسبة حدوث (40% تقريبا تمتد خفيفة إلى مناطق من (الزعفرانة - رأس غارب - الغردقة - القصير - بني سويف - المنيا) (30% تقريبا).







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