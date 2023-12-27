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مياه الشرب فى المنيا: انقطاع المياه عن مدينة ملوى لأعمال الصيانة

الأربعاء، 27 ديسمبر 2023 12:00 ص
مياه الشرب فى المنيا: انقطاع المياه عن مدينة ملوى لأعمال الصيانة قطع المياه - ارشيفية
المنيا-حسن عبد الغفار

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمدينة ملوى عن انقطاع المياه عن مدينة ملوى اليوم الأربعاء من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الرابعة عصراً ، وذلك لإجراء أعمال الصيانة بمحطة ملوى. 
 
فى سياق آخر، وتنفيذا لتوجيهات اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا وتكليفات اللواء احمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوى، بتكثيف الحملات التموينية على المخابز البلدية والأسواق لإحكام الرقابة والتصدى لأى ممارسات احتكارية والتلاعب بقوت المواطنين، قام مؤمن صلاح نائب رئيس المركز بشن حملة تموينية وبرفقته أيمن اسماعيل مدير مكتب تموين المدينة بنطاق أحياء مدينة ملوى.
 
أسفرت الحملة عن تحرير 18 مخالفة تموينية تنوعت ما بين   نقص وزن ـ غير مطابق للمواصفات ـ تجميع وتصرف ـ عدم الإعلان عن الاسعار ـ عدم نظافة » وتم تحرير المحاضر اللازمة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
 
وأكد رئيس المدينة، بأنه سيتم تنظيم الحملات التموينية بصفه مستمرة ودورية بكافة قرى المركز والمدينة لردع المخالفين والتصدى لكل من تسول له نفسة بالتلاعب بقوت الشعب او احتكار السلع الغذائية.

 







مديرية التموين

مياه الشرب

ملوى

اخبار المنيا

محافظة المنيا




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