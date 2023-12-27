اليوم السابع
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الأربعاء، 27 ديسمبر 2023 06:16 م
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مقتل مواطن فى مشاجرة بسبب قطعة أرض بالأقصر وضبط الجانى

الأربعاء، 27 ديسمبر 2023 04:50 م
مقتل مواطن فى مشاجرة بسبب قطعة أرض بالأقصر وضبط الجانى متهم -ارشيفية
كتب محمود عبد الراضى

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كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة القرنة بمديرية أمن الأقصر بحدوث مشاجرة بدائرة المركز ووجود متوفى.
 
وبالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين (طرف أول مزارع ، متوفى إثر إصابته بعيار نارى - طرف ثانى مزارع) لخلافات الميراث حول (قطعة أرض زراعية) كائنة بذات الناحية فقام على إثرها الثانى بإطلاق عيار نارى من سلاح كان بحوزته تجاه الأول فأحدث إصابته التى أودت بحياته.
 
وعقب تقنين الإجراءات تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الأقصر من ضبطه والسلاح المستخدم (بندقية آلية و 4 طلقات)، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة لذات الخلافات.
 






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