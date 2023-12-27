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مستشار بالتعليم العالى: لدينا أكثر من 2.3 مليون طالب فى التعليم الفنى

الأربعاء، 27 ديسمبر 2023 09:06 م
مستشار بالتعليم العالى: لدينا أكثر من 2.3 مليون طالب فى التعليم الفنى الدكتور أحمد الصباغ مستشار وزير التعليم العالى
كتب محمد شعلان

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قال الدكتور أحمد الصباغ مستشار وزير التعليم العالي للتعليم الفني والتكنولوجي، إن هناك محاولات جادة من الدولة المصرية للدخول في مجال التعليم الجامعي التكنولوجي، مشيرا إلى أن لدينا أكثر من 2.3 مليون طالب في التعليم الفني منهم من ينزل لسوق العمل ومنهم من يستكمل التعليم الفني الجامعي.
 
وأضاف أحمد الصباغ، خلال لقاء ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الاعلامي محمد مصطفى شردي، على قناة الحياة، أننا منذ عام 2019 حتى 2023 أصبح لدينا 10 جامعات تكنولوجية متخصصة ويطلب مننا أنواع مهن تكنولوجية، موضحا أنه مع نجاح التجربة هناك إقبال الطلب عليها سواء محليا وإقليميا، والرئيس السيسي وجه بأننا نحتاج مزيد من الجامعات التكنولوجية المتخصصة.
 
وتابع: "عملنا دراسات ووفقا للدراسات الديمغرافية وجدنا أننا محتاجين حوالي 20 جامعة تكنولوجية متخصصة وداخلين على مرحلة انطلاق كبير في هذه الجامعات"، مؤكدا أن هناك دخول للقطاع الخاص، حيث يرى أن لديه فرصة استثمارية واعدة في هذا المجال بمصر.
 






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